Pornhub-Mutter bläst zur Jagd auf Sexfilm-Piraten

Anwaltsschreiben treffen mitunter den Falschen

Bei schwedischen Internetnutzern stößt die Kampagne auf wenig Verständnis. So treffe manch Anwaltsschreiben den Falschen, weil Internetanschlüsse oft von mehreren Nutzern - zum Beispiel einer ganzen Familie - genutzt werden, heißt es in dem Bericht. Manch ein Copyright-Pirat sieht in den Anwaltsschreiben glatt Erpressung.