LASK: Jackpot-Saison geht in die nächste Runde

Was mehr als ein warmer Geldregen ist! Vor allem, wenn man weiß, dass der LASK heuer mit einem 14-Millionen-Budget in die Saison gestartet ist. Wohl zum letzen Mal. Jedoch nicht, weil Präsident Siegmund Gruber daran denkt, die Europacup-Einnahmen in den laufenden Betrieb zu investieren.