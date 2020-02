Seriendebüt: Al Pacino gibt in „Hunters“ Nazijäger

Oscar-Preisträger Al Pacino (79) hat sich auf neues Terrain gewagt: Der Hollywoodstar, der jüngst in Martin Scorseses dreieinhalbstündigem Mafiaepos „The Irishman“ glänzte und dafür eine weitere Oscar-Nominierung einstreifte, gibt für Amazon Prime sein Seriendebüt. In „Hunters“ spielt Pacino einen Nazijäger im New York der 1970er-Jahre. Die insgesamt zehn Episoden sind ab Freitag abrufbar.