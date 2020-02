FC Pinzgau im Würgegriff des Coronavirus

Das Saalfeldener Zweitliga-Projekt hängt am seidenen Faden, das in China georderte Flutlicht in der Warteschleife. Ob es rechtzeitig zur Auslieferung gelangt und montiert werden kann , ist fraglich. Ebenso, wie die Lizenzkommission bei Nichterfüllung dieser Auflage die Situation beurteilt.