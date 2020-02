Paul Verbnjak: Auf Tourenski zu Olympia

Der ÖSV hat bereits mit der Nachwuchsarbeit begonnen, für die in Kärnten übrigens Pauls Vater Heinz zuständig ist. „Wer den Sport einmal ausprobieren möchte, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Paul. Beim Skibergsteigen gibt es übrigens drei Disziplinen. Einmal ist es Vertical. „Der Start ist im Tal, das Ziel am Berg“, erklärt Paul. Dann gibt es noch die Disziplin Sprint. Dabei wird auf einem kurzen Rundkurs mit Skiern bergauf gelaufen, die Skier am Rücken getragen und entlang eines Kurses bergab gefahren. Paul: „Die dritte Disziplin heißt Individual und ist die Königsdiziplin, die im alpinen Gelände stattfindet mit bis zu 2000 Höhenmetern und technisch schwierigen Anstiegen und Abfahrten gespickt ist.“ Ein guter Skibergsteiger muss übrigens ein vielseitiger Sportler sein. „Mir taugt es vor allem, weil ich draußen in der Natur bin und dabei auch über meine Leistungsgrenzen hinaus gehen kann“, so Paul, der übrigens im Sommer gerne Beachvolleyball im Strandbad Klagenfurt spielt.