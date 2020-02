Ski-Nation im Sinkflug: Schröcksnadel verärgert

Erstmals seit 25 Jahren kein Kristall?

Aber was läuft da wirklich falsch derzeit in Ski-Österreich? Das fragen sich viele Fans, die sich sehnlichst Erfolge wünschen. Im Nationencup, der 30-mal in Serie gewonnen wurde, nur auf Platz zwei, in der Herren-Wertung gar auf vier. Und: Erstmals seit 1995, also seit 25 Jahren, droht eine Saison ohne eine Kristallkugel.