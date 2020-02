Christina Hecke: „Ich liebe eine Frau, na und?“

„Man kann nicht planen, sich zu verlieben“

Ob sie Angst habe, dass sich ihr Outing möglicherweise auf ihren Beruf aufwirken könnte? „Ich könnte Jobangebote oder Follower verlieren. Aber ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht: Wenn ich mich für Angst entscheide, dann entscheide ich mich für das Gefängnis. Aber ich habe mich dafür entscheiden, mich nicht mehr von der Angst in irgendeine Ecke drängen zu lassen. Man kann nicht planen, sich zu verlieben. Oder den passenden Menschen zu treffen. Wenn es passiert, kommt es meistens an einem Punkt, wo wir es nicht erwarten“, sagte Hecke im „Bild“-Interview.