6 Zugriffe: Schleppering von Polizei zerschlagen

WEGA im Einsatz

Sechs mutmaßliche Täter konnten im Zuge der Erhebungen bereits gefasst werden, sie befinden sich in U-Haft. Am Dienstag kam es dann zum Zugriff der Polizei mit Unterstützung der WEGA in gleich sechs Wohnungen im Bezirk Margareten, Alsergrund, Favoriten, Simmering und Floridsdorf - und der Festnahme zweier Verdächtiger. Vier weitere Personen seien zur sofortigen Vernehmung vorgeführt worden, hieß es.