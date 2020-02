Alle Steirer erhalten einen neuen Stromzähler

Wie viele Smart Meter gibt es eigentlich bereits in der Steiermark?

Insgesamt werden etwa 900.000 Geräte installiert. 30 Energieunternehmen haben sich dazu in einem Netzwerk zusammengeschlossen. Begonnen wurde 2018, zuerst in kleineren Pilotprojekten. Bisher wurden etwa 13.000 Geräte eingebaut, heuer sollen 70.000 folgen, vor allem in der Oststeiermark und im Grazer Umland. Die großen Wellen folgen 2021 und 2022.