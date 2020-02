Zu lange im Lokal: „Rufe die Polizei“

Weil sie nach dem Essen noch zehn Minuten in der McDonald’s-Filiale am Bahnhof in St. Pölten sitzen geblieben sind, drohte eine Mitarbeiterin fünf Zwölfjährigen mit der Polizei. Die Kinder verließen schockiert das Lokal. Der Betreiber entschuldigt sich: „Es kommen viele nur zum Aufwärmen, hier traf es Falsche.“