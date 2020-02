Kreuzbandriss! Jetzt hat es den Nächsten erwischt

Die Knieverletzungsserie im Ski-Zirkus nimmt kein Ende. Am Montag wurde bekannt, dass sich der Südtiroler Simon Maurberger beim Parallel-Riesentorlauf in Chamonix am Sonntag einen Riss des Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hat. Außerdem wurde der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen.