Gugl-Indoor: Preiner siegt im Dreikampf

Zurück zu Verena Preiner! Sie hatte ihren Dreikampf gleich hervorragend begonnen: Die WM-Dritte von Doha 2019 war über die 60 m Hürden in 8,40 Sekunden Schnellste aller Mehrkämpferinnen - nur einmal war sie im Hürdensprint schneller - im Vorjahr bei der EM in Glasgow mit 8,38 Sekunden. Dann ließ sie im Kugelstoßen eine sensationelle Serie folgen! Schon im ersten Versuch kam sie mit 14,63 m zwei Zentimeter an ihre vor drei Jahren in Linz erzielte Bestweite heran, nach 14,61 m im zweiten Durchgang dann die Explosion mit 14,90 m! „Das freut mich riesig, jetzt habe ich im Wettkampf alles umgesetzt, was sich im Training schon abgezeichnet hat!“ Und im abschließenden Weitsprung erzielte sie 6,21 m, womit sie den Dreikampf klar für sich entschied. Zweite wurde die frühere Nachwuchs-Europameisterin Caroline Agnou (2555) vor Noor Vidts (2479). Die Belgierin hält mit 4629 Punkten die Weltjahresbestleistung im Hallen-Fünfkampf.