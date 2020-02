Für effektive Pisten-Kontrollen fehlt das Personal

„Wir setzen auf Bewusstseinsbildung der Gäste. Mit Durchsagen in mehreren Sprachen sowie Schildern an den Hütten weisen wir auf die Gefahr von Alkohol auf den Pisten hin“, so Wolfgang Hetteger vom Skigebiet Snow Space Salzburg. Schwarze Schafe, die sich nicht an die Regeln halten, gebe es aber leider immer. Die Pistensperre gilt in St. Johann, Wagrain und Flachau ab 18 Uhr.