500.000 € für Büro: Strache verteidigt hohe Kosten

Strache spricht auf Facebook von „Hetze“

In einem Posting auf seiner Facebook-Seite, das mit „Und die Hetze geht weiter“ übertitelt ist, meinte Strache am Freitag, „das neue Ministerium und die dazugehörigen Büroräumlichkeiten haben völlig neue behindertengerechte Sanitäranlagen (diese waren völlig heruntergekommen) und Sicherheitseinrichtungen benötigt (diese sind in allen bestehenden Ministerien bereits Realität gewesen)“. Überhaupt - so der Ex-FPÖ-Chef - sei sein Ressort neu geschaffen worden und habe daher neu aufgebaut werden müssen.