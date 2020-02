Google-Bug spült private Videos in fremde Hände

„Fälschlicherweise in Archive anderer Nutzer exportiert“

Einer von ihnen ist Jon Oberheide, Mitgründer des IT-Sicherheitsunternehmens Duo Security. Er veröffentlichte auf Twitter eine Benachrichtigung von Google über den Vorfall. Darin spricht der Konzern von einem „technischen Problem“, das „unglücklicherweise“ dafür sorgte, dass „einige Videos in Googles Fotos fälschlicherweise in die Archive anderer Nutzer exportiert“ wurden.