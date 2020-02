Hype um BVB-Jungstar: Interviewverbot für Haaland

Sieben Tore in ersten drei BVB-Spielen

Der Hype um Haaland reißt nicht ab! Nicht nur Journalisten-, sondern auch Talkshow-Anfragen erhält der Super-Stürmer. Das Interesse sei riesig. Kein Wunder: Die in der deutschen Bundesliga bisher unerreichte Quote von sieben Toren in den ersten drei Spielen hinterließ bei allen Beteiligten Eindruck.