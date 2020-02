Bizarr! Leipzig VERBIETET Ilsanker Auftritt im Cup

Frankfurt setzt mit Martin Hinteregger und Trainer Adi Hütter im Österreicher-Duell mit Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Hannes Wolf auf den Heimvorteil: Denn zu Hause ging gegen Leipzig bislang noch kein Spiel verloren. In vier Bundesliga-Partien holten die Hessen je zwei Siege und Remis. Zuletzt gelang in der zweiten Frühjahrs-Runde am 25. Jänner ein 2:0-Sieg.