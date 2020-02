Studie warnt vor digitalen Parallelgesellschaften

„Wenn man die Radikalisierung in diesen digitalen Parallelgesellschaften beobachtet, bekommt man den Eindruck eines kollektiven Wahns, in den sich die Nutzer in den Chatgruppen hineinsteigern“, so Dittrich. Aus den Überzeugungen heraus ergebe sich schließlich ein Handlungszwang, mit dem in letzter Konsequenz Taten begründet würden.