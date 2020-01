„Zuschauen im TV ist das Bitterste“

Diesem Ziel ordnet er alles unter, hat für die Reha sogar eine Wohnung in der Nähe seines Therapeuten Marcus Hirschbiel in Schönau am Königssee gemietet. Der Mann von Ex-Ski-Ass Hilde Gerg half Neumayer einst schon bei seinen lange ungelösten Nackenproblemen (Gleitwirbel). „Ich mache von Montag bis Freitag hier Therapie, will nicht immer hin- und herfahren“, sagt Neumayer. Der zugibt: „Wie zuletzt die Kitzbühel-Rennen vorm TV anschauen zu müssen, ist das Bitterste, tut sehr weh.“ Dieser „Schmerz“ lässt sich nicht so schnell lindern: Frühestens zum Start der nächsten Saison Ende November in Lake Louise kann Neumayer selbst wieder im Starthaus stehen – wenn der Körper mitspielt.