Audi hat dicke Probleme mit dem Elektro-SUV e-tron

Die Markteinführung des e-tron im vergangenen Jahr wurde bereits von einer Rückrufaktion wegen Brandgefahr in den Batterien überschattet. Audi verkauft den Wagen seit März 2019 in Europa, seit dem Sommer in den USA und seit dem Herbst in China. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 26.000 Exemplare ausgeliefert. In der europäischen Produktionsstätte in Brüssel beschäftigt Audi 3000 Mitarbeiter.