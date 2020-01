In Kitzbühel überstrahle Rot-Weiß-Rot alles

Tröten dröhnen, Glocken läuten, Massen feiern – Kitzbühel, das steht außer Frage, wurde gestern in den absoluten Ausnahmezustand versetzt. Ja, Fans aus aller Welt finden sich jedes Jahr hier ein – doch ein rot-weiß-roter Doppelsieg, das brachte 50.000 (!) Menschen gestern auf einer Ebene zum Kochen, die kaum vorzustellen ist. Aber zum Anfang: Bereits in den frühen Morgenstunden, lange noch bevor die ersten Athleten in den Startlöchern standen, versammelte sich alles um die Streif, was Beine hat. Alte und junge, kleine und große, bemalte und verkleidete Menschen – innerhalb kürzester Zeit wurde die Stadt zu einem bunten Mosaikbild aus Gesichtern, das dem grauen Himmel entgegen strotzte.