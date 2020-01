Fabulöser FC Bayern zertrampelt Schalke mit 5:0!

Was für eine Machtdemonstration des FC Bayern München! Der deutsche Rekordmeister fiel am Samstagabend wie ein Reiter der Apokalypse über die Mannschaft des FC Schalke 04 her und blieb am Ende mit 5:0 siegreich - zwei weiteren Bayern-Treffern wurde zudem nach Kontrolle durch den Video-Schiri die Anerkennung verweigert. Durch ihren Heim-Dreier verkürzten die Bayern den Rückstand auf den früher am Nachmittag bei Eintracht Frankfurt unterlegenen Tabellenführer RB Leipzig auf einen Punkt …