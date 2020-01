BVB-Star: „Schade, dass Haaland schon nachlässt“

Einfach nicht zu glauben: In lediglich 57 Spielminuten in der deutschen Bundesliga hat Erling Haaland schon fünf Treffer erzielt. Nach seinem Triplepack gegen Augsburg (5:3) vor einer Woche legte er am Freitag mit zwei Treffern gegen Köln (5:1) nach. „Schade, dass er schon nachlässt“, scherzte BVB-Tormann Roman Bürki.