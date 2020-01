Dschungelcamp-Aus für Sonja Kirchberger

So musste sie nach dem deutschen Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (66), „Deutschland sucht den Superstar“-Sängerin Toni Trips (22) und „Bachelor in Paradise“-Kandidat Marco Cerullo (31) das Camp verlassen. „Schade, schade, schade, schade“, meinte Kirchberger („Die Venusfalle“) zu ihrem Rauswurf: „Ich wäre gerne noch geblieben.“ Der ohnehin nah am Wasser gebaute Reality-Star Elena Miras (27) brach nach der Verkündung in Tränen aus.