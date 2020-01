Bürokratie kostet 389 Millionen Euro

Einen Wildwuchs an Gesetzen und Vorschriften ortet die Wirtschaftskammer. Und dieser schlägt sich auf die Bilanzen der heimischen Betriebe nieder. 8,4 Millionen Arbeitsstunden wenden Unternehmen in Niederösterreich jährlich bereits für Bürokratieaufwand auf - und das kostet sie in Summe 389 Millionen Euro.