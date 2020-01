Bluttat in London: Verdächtiger floh nach Salzburg

Schockierende Bluttat zu Jahresbeginn in London: Im Zuge eines Streits im Straßenverkehr zückte der Täter ein Messer und stach auf den Uber-Fahrer Takieddine Boudhane ein. Der Algerier erlag am Tatort seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Mörder soll am nächsten Morgen in ein Flugzeug nach Salzburg gestiegen sein.