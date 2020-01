Ex-Bodybuilderin verliert Streit um Yelp-Bewertung

Yelp darf demnach seine in Sternen ausgedrückte Gesamtbewertung von Unternehmen auf eine automatisierte Auswahl stützen. Der Bundesgerichtshof hob am Dienstag ein anderslautendes Urteil des Oberlandesgerichts München auf. Die Einstufung von Bewertungen in „empfohlen“ und „nicht empfohlen“ durch Yelp sei durch die Berufs- und Meinungsfreiheit geschützt. „Ein Gewerbetreibender muss Kritik an seinen Leistungen und die öffentliche Erörterung geäußerter Kritik grundsätzlich hinnehmen“, sagte der Vorsitzende Richter.