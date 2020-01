Liensberger mit „Goldschuhen“ im Gepäck in Flachau

Am mit insgesamt 174.000 Euro höchstdotierten Damenrennen des Winters teilzunehmen, mache Spaß. „Geld ist immer ein Zeichen für eine Wertigkeit. Auch ich bin happy, wenn meine Leistung beachtet wird.“ Mit dem Killington-Preisgeld habe sie sich selbst in einem Outlet goldfarbene Schuhe gekauft, erzählte die Göfnerin. „Gold hat für mich eine große Wertigkeit. Und nach all den Turbulenzen wollte ich mir selbst etwas Wertvolles gönnen.“ Die Gold-Schuhe waren auch in Flachau in Liensbergers Reisegepäck. Die „Spionage“-Affäre um Shiffrin und Vlhova amüsiert Liensberger übrigens eher. „Ich finde es cool, dass das mal klar so geoutet wird. Man soll sich ja immer an den Besten orientieren, das tu ich auch.“ Dann aber, so Liensberger, „muss man das Beste für sich rausholen, nicht etwas nachmachen. Aber eine gewisse Orientierung bringt das Ganze sicher.“