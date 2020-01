Perfekte Zeitreise in die 1950er

Man fühlt sich beinahe in die TV-Serie „Mad Men“ versetzt, so perfekt sind Ausstattung (Hans Kudlich hat ein vielseitiges Bühnenbild geschaffen) und die wunderbaren Kostüme (Daria Kornysheva) dieser Produktion. Und so antiquiert sind auch die Rollenbilder, die gezeigt werden. Aber Regisseur Henry Mason legt keinen Wert auf ein Infrage-Stellen gesellschaftlicher Missstände der 1950er - er zeigt viel lieber eine perfekt gemachte Musical-Produktion. Da stimmt das Tempo, da knallen die Dialoge, und die Tanzszenen (Choreograf Francesc Abós hat sich viel einfallen lassen) reißen einen förmlich vom Hocker. Von den sympathischen und stimmlich überzeugenden Darstellern ganz abgesehen.