Netflix soll umstrittene Jesus-Parodie löschen

Nach heftigen Protesten in Brasilien soll Netflix eine umstrittene Jesus-Parodie aus dem Programm nehmen. „A Primeira Tentacao de Cristo“ (Die erste Versuchung Christi) von der Satire-Gruppe Porta dos Fundos dürfe bis auf Weiteres nicht mehr gezeigt werden, urteilte am Mittwoch ein Gericht in Rio de Janeiro.