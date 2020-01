Gaming-PC im Nintendo-Switch-Format von Alienware

Die zum PC-Hersteller Dell gehörende Gaming-PC-Marke Alienware hat auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas einige interessante Prototypen präsentiert, die zeigen sollen, was Spiele-PCs in Zukunft leisten können. Das wohl spannendste Konzept: Ein Gaming-Rechner im Format einer Nintendo Switch - inklusive Ständer und abnehmbarer Controller.