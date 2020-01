Quälerei-Vorwürfe gegen Mutter: Wer lügt hier?

Die verheiratete Angeklagte (36) hat vier Töchter und zwei Söhne. Laut Staatsanwaltschaft soll sie zwischen 2011 und 2018 eine Tochter mit einem Staubsaugerrohr, eine weitere Tochter mit Boxhieben geschlagen und am Hals gewürgt sowie fast alle Kinder ständig mit Hausschuhen ins Gesicht geschlagen haben. Als weitere Körperverletzungen scheinen im Akt Faustschläge und Schläge mit einem Kabel und der flachen Hand auf, weiters Zwicken am Oberarm, Reißen an den Haaren sowie Schlagen des Kopfes gegen die Wand. Die Frau beteuerte jedoch ihre Unschuld und meinte, ihr Mann habe die Kinder gegen sie aufgehetzt.