Zieht es den nächsten ÖFB-Spieler nach China?

Wie die deutsche „Bild“ berichtet, hat China-Zweitligist Shijiazhuang Ever Bright großes Interesse an einer Verpflichtung des RB-Kickers. Ilsankers Vertrag in Leipzig läuft im Sommer aus. Somit ist es für den Bullen-Klub die letzte Chance, eine Ablösesumme für den Defensiv-Allrounder zu kassieren.