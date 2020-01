Lienz toppte WHO-Zielwert an sieben Tagen

Lienz über Zielwert

Der Wert der WHO wurde in Lienz an sieben Tagen überschritten. Das sind vier mehr als erlaubt wären. Im restlichen Tirol wurde diese Grenze nicht überschritten. Für den Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sind die Richtwerte der WHO ausschlaggebend. „Aus Gesundheitssicht sind die Zielwerte der WHO der Maßstab. Und dieser Zielwert wurde im Vorjahr in Lienz überschritten“, sagte VCÖ-Experte Markus Gansterer. Ein kleiner Trost: Im Jahr 2005 war in Lienz an 43 Tagen zu viel Feinstaub in der Luft.