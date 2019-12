Rowdys sorgen für gefährliche Einsätze

Das Feuer loderte bereits hell, als eine aufmerksame Zeugin am Samstag kurz vor Mitternacht in Gänserndorf Alarm geschlagen hat. Unbekannte hatten anscheinend eine Müllinsel angezündet. Wegen der hohen Flammen und der starken Rauchentwicklung mussten zwei Wohnungen ganz in der Nähe des Tatortes von ihren Bewohnern geräumt werden. Rasch herbeigeeilte Feuerwehrleute konnten den Brand bald unter Kontrolle bringen. Sollten die Feuerteufel gefunden werden, droht ihnen eine Anzeigenflut: Denn jene aufmerksame Frau, die den Brand gemeldet hatte, musste ebenso mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden wie ein Feuerwehrmann.