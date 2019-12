Clinch mit ZDF: Schweiz-Star verteidigt Kriechmayr

Der Flaschenstreit von Gröden will und will nicht enden. Es geht um das verweigerte Siegerinterview von Vincent Kriechmayr für das ZDF. Diesmal, nach der Solidarität der ÖSV-Speed-Girls und nach der Kritik von Schweizern Managern an Vinc, äußert sich auch noch der Schweizer Star Daniel Yule öffentlich. Auch er stellt sich hinter Kriechmayr.