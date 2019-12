Ski-Weltcup: „Flaschen-Krieg“ sorgt für Zündstoff

„Wir Sportler müssen viel trinken“

Vincent Kriechmayr verweigerte Freitag etwa dem ZDF in Gröden ein Siegerinterview. Dasselbe würden Nici Schmidhofer, Ramona Siebenhofer und Co. in Val d’Isère tun, wenn sie ihren Getränkesponsor nicht mitnehmen dürfen. „Wir Sportler müssen viel trinken, und wenn ich Durst habe, habe ich Durst“, sieht Schmidhofer ihr isotonisches Sponsorgetränk ebenso als skispezifisch an wie ihre Ausrüstung. Nur sind die nächsten Probleme vorprogrammiert: Denn was sagen die Skifirmen oder der Kopfsponsor, wenn ein Sportler den Auftritt vor einem Millionen-TV-Publikum verweigert? Im „Flaschen-Krieg“ ist das letzte Wort längst nicht gesprochen.