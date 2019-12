Friedenslichter lösten Brände aus: Vier Verletzte

Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich zufolge dürfte das Feuer am Stephanitag im Erdgeschoß in einer von fünf Wohnungen seinen Ausgang genommen haben „und breitete sich innerhalb weniger Minuten über den Vollwärmeschutz der Fassade bis zum Dach aus“. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hätten bereits meterhohe Flammen aus den Fenstern geschlagen. „Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich sieben Personen in unmittelbarer Lebensgefahr“, teilte Resperger mit. Alle konnten sich in letzter Minute in Sicherheit bringen. Für einen Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät.