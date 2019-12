Salzburger Sportstars in der Rolle helfender Engel

. . . engagiert sich Volley-Ass Flo Schnetzer, der seit 2015 Beachvolleyball-Workshops für Jugendliche der Onkologiestation der Kinder- und Frauenklinik in Linz anbietet. Zu den Feiertagen stehen traditionell Stationsbesuche an. „Ich habe vor allem durch meine Mutter, die im Palliativbereich tätig ist, gelernt, Menschen, denen es nicht so gut geht zu helfen.“ Teil 2 des Projekts bezieht sich auf Spendenakquise für besonders arme Familien mit erkrankten Kindern unter dem Motto „#alwaysbelieve“.