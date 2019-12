Australian Open schütten 2020 Rekordpreisgeld aus

Die Tennisprofis dürfen sich bei den Australian Open im Jänner auf Preisgeld in Rekordhöhe freuen. Bei dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison in Melbourne gibt es insgesamt 71 Millionen australische Dollar (etwa 44 Millionen Euro) zu gewinnen, fast 14 Prozent mehr als 2019, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten.