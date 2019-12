Rutschpartie der PS-Oldies

Die letzte Auflage der Planai-Classic – wir erinnern uns mit Schaudern an die massiven Schneefälle im Jänner – bleibt ewig in Erinnerung. „Da war selbst eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h nicht zu halten“, blickt Organisator Michael Glöckner noch einmal kurz in den Rückspiegel. Zum Start ins Jahr 2020 rollen bei der Planai-Classic mehr Teilnehmer denn je durch die (winterliche) Obersteiermark. Das älteste Auto im Feld ist ein Mille Miglia Superba aus dem Jahr 1927.