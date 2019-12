Davies: Vom Flüchtlingskind zum Bayern-Star

Geboren im Flüchtlingslager

„Phonzie“, wie er von seinen Kollegen genannt wird, kam am 2. November 2000 auf die Welt, in einem Flüchtlingslager namens Buduburam in Ghana. Seine Eltern waren gerade vor dem Krieg in Liberia geflohen (der zweite Bürgerkrieg dort dauerte von 1999 bis 2003). „Wir hatten weder Kleider noch Lebensmittel, wir sahen ständig Tote um uns herum“, erzählte seine Mutter Victoria. Als Flüchtlinge in Ghana wurde ihr Leben kaum leichter.