Forderung nach mehr Sicherheit auf Schulwegen

„Die Situation bei uns in Parsch ist wirklich katastrophal“, berichtet Kathie Schmid, eine betroffene Mutter. Ihr Partner sei Schülerlotse bei der Volksschule und kenne die Lage an der Kreuzung Clemens-Krauss Straße und Fadingerstraße nur zu gut: „Diese Stelle ist vor allem für Kinder gefährlich. Wir begleiten unsere Tochter immer noch direkt in die Schule, obwohl sie schon in die zweite Klasse geht“, berichtet Schmid.