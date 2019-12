Mehr Ladestationen und Öffi-App als erste Ziele

Bündel an Förderungen

Insgesamt plant man 45 Maßnahmen, wesentliche Überschriften dazu: 2025 sollen 20 Prozent der Neuzulassungen E-Autos sein, bessere Ladestrukturen und mehr Park&Ride-Plätze im ländlichen Raum. „Man soll zu Bahnhof oder Haltestelle mit dem E-Auto fahren können“, so Günther Steinkellner. Die Strategie sieht ein Bündel an Förderungen vor. Die bessere Vernetzung des Öffi-Angebots ist geplant: „Eine App für alle Öffis in OÖ“, wünscht sich Steinkellner, „damit Fahrpläne, Ticketbestellung und -bezahlung besser zu handhaben sind.“ Der Öffi-Ausbau bleibt Ziel.