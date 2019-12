Alles dreht sich um den Schwindel

Was ist Schwindel eigentlich?

Dr. Meng: „Es handelt sich um keine eigenständige Krankheit, sondern nur um ein Symptom. Die Diagnose wird dadurch erschwert, dass verschiedene Erkrankungen, aber auch Medikamente auslösend sein können. In rund 40% der Fälle liegt eine Störung des Gleichgewichtsorganes im Ohr vor, der Rest entfällt auf neurologische, internistische, orthopädische, aber immer wieder auch psychische Probleme.“ Vor allem ältere Menschen sind betroffen - etwa 30% aller mehr als 65-Jährigen klagen über Schwindelgefühl. Hervorgerufen durch Abbauprozesse im Innenohr. Wobei die Alterung von Koordination im Stehen und Gehen schon ab dem 20. Lebensjahr beginnt. Was jüngere Menschen aber noch gut ausgleichen können (Muskelkraft), kann später zum gefährlichen Problem werden: Bei vielen besteht im Alltag akute Sturzgefahr!