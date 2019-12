Tierleid zu Silvester: „Raketen endlich verbieten“

Was muss das für ein Schock gewesen sein für die Familie, die ihrer geliebten „Magui“ hilflos beim Sterben zusehen musste und nichts unternehmen konnte? Zwar gibt es mittlerweile Möglichkeiten seinen Vierbeinern die Zeit um den Jahreswechsel zu erleichtern, aber am Grundproblem hat sich nichts geändert. Da es nunmal an uns liegt das Richtige für unsere tierischen Familienmitglieder zu tun, haben wir hier noch ein paar Tipps für alle Fellfreunde.