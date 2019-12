Feuerwerk & Böller: „Magui“ stirbt an Panikattacke

Tipps für die Silvesternacht

Für den 31. Dezember gilt: Lassen Sie weder Hunde noch Katzen unbeaufsichtigt. Bereits im Laufe des Altjahrestages kommt es immer wieder zu Böllerschüssen und Krachern. Gerade beim Gassigehen ist es daher wichtig, den Hund auf keinen Fall von der Leine zu lassen. Wenn Tiere sich erschrecken und davonlaufen, finden sie vielleicht nicht mehr nach Hause zurück. Hunde und Katzen fühlen sich in der Nähe des ihnen vertrauten Menschen am sichersten. Widmen Sie sich Ihrem Haustier daher besonders an diesem Tag vermehrte Aufmerksamkeit und Zuneigung. Auch Geräusch-CDs können den Tieren helfen, sich an den Lärm zu gewöhnen.