Ronaldo lässt Leverkusen keine Aufstiegschance

Atletico Madrid und Atalanta Bergamo haben sich am Mittwochabend die letzten Achtelfinal-Tickets in der Champions-League gesichert. Die Spanier gaben sich gegen Lok Moskau keine Blöße, siegten ungefährdet mit 2:0 und machte so die Aufstiegshoffnungen von Leverkusen, das auf einen Patzer der Spanier gehofft hatte, früh zunichte. Immerhin: Die Deutschen überwintern nach der 0:2-Pleite gegen Ronaldos Juventus in der Europa League.