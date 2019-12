Tor-Show! ManCity schießt Bjelica aus Europacup

Mit einem Heimsieg gegen Manchester City wollte Dinamo Zagreb mit Ex-Austria-Trainer Nenad Bjelica und Emir Dilaver den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League schaffen. Am Ende blieb allerdings nur der letzte Platz und damit nicht einmal die Europa League. Weil der 1:4-Pleite gegen Pep Guardiola auch noch ein 3:0-Auswärtssieg von Atalanta Bergamo bei Donezk folgte, jubelten am Ende die Italiener über Platz 2 in Gruppe C.