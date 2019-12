Akku stammt vom 5er: BMWs erstes Elektromotorrad

Und der Fahrer spürt, dass das Fahren eines elektrisch angetriebenen Motorrads emotional ist, aber eben anders. Der etwa 280 Kilogramm wiegende weißblaue Versuchsträger weist einige Auffälligkeiten auf: So sind an ihm zwei Wasserkühler und diverse Kühlwasserschläuche zu sehen. „Wir benötigen während der Fahrt keinerlei Kühlung - aber beim Laden“, erklärt Traub. Für die Verwendung in der Serie wird ein Akku mit einer nutzbaren Kapazität von 21 kWh angestrebt. Geladen werden soll mit einer Leistung von 40 bis 50 kW, sodass der Fahrer nach einer halben Stunde Ladezeit über 80 Prozent des Batterievolumens verfügen kann. „Und diese Menge an Strom reicht bei unserem Fahrzeug im praktischen Einsatz dann für 180 Kilometer“, so Traub. Ein System zur Rekuperation ist integriert. Weil aber die Batteriezellen bei der Schnellladung rasch in den gefährlichen Temperaturbereich jenseits von 40° Celsius gelangen und beim Motorrad, anders als beim Auto, keine Klimaanlage zur Verfügung steht, die kühlende Dienste leisten kann, benötigt man eine Wasserkühlung.